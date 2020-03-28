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  3. Bitlis’te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis’te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliginden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmada; 28 Mart2020 günü durdurulan şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde; 19 kilo 193 gram eroin maddesi ve 2 kilo 525 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.E., İ.K. ve M.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: İHA




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