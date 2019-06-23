Bitlis'te, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'a bağlı Sallıva köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca müşterek olarak Bitlis ili Tatvan ilçesi Sallıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatı icra edilmiştir. İcra edilen harekat kapsamında 22.06.2019 günü F-16 hava desteği ile toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon icra edilen alanda 3 BTÖ mensubuyla birlikte 2 kalaşnikof silah, 1 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov şarjörü, 50 Dragunov fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü, 180 kalaşnikof fişeği, 6 el bombası, 1 dürbün, 3 şemsiye ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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DHA