İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan'da içkili bir restoranda 175 şişe, Adilcevaz'da ise bir adreste 528 şişe olmak üzere toplam 703 şişe sahte içki ele geçirilmiştir. Operasyon neticesinde S.A., B.G., W.J. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT