Bitlis'te 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi.
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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DHA
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