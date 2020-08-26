Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!

Bitlis'te kimliği tespit edilen D.A. isimli bir terörist annesinin yarım saatlik ikna çabalarıyla emniyet güçlerine teslim oldu. O anlar ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saniye saniye kameraya yansıdı.