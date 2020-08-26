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  3. Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!

Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!

Bitlis'te kimliği tespit edilen D.A. isimli bir terörist annesinin yarım saatlik ikna çabalarıyla emniyet güçlerine teslim oldu. O anlar ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saniye saniye kameraya yansıdı.

Bitlis ili kırsalında önceden yapılan incelemede bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu yüzden 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edilen terörist, annesi tarafından ikna edilerek PKK’nın elinden alındı. Anne ve kardeşinin yarım saatlik uğraşları sonucu terörist, jandarmaya teslim oldu.  İnsansız Hava Aracı (İHA) o anları anbean kameraya kaydetti.

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:52
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