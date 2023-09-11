Bitlis’te eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'te 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenle 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bitlis’te eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'te 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenle 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 1 hafta önce başlamıştı. 3 aylık yaz tatilinin ardından Bitlis'te, 5-9 Eylül uyum eğitiminden sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Bitlis'te toplam 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenle bu yıl eğitim verilecek. Yeni eğitim öğretim yılı için Ahmet Eren İlköğretim Okulunda program düzenlendi. Düzenlenen program çerçevesinde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ilkokul ve ana sınıflarını gezerek öğrencilerle yakında ilgilendi.

Karaömeroğlu, gezdiği sınıflarda öğrencilerle sohbetler ederken, onlara çikolata ve kek ikramında bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Karaömeroğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, "Bitlis ilimizde ülkemizde olduğu gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün başladık. Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenle bugün tüm Türkiye çapında ders başı yaptık. Bitlis'imizde de 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenimizle birlikte eğitim öğretime başladık. Bu vesile ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz. Eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun" dedi.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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