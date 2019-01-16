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Bitlis’te ev yangını

Bitlis merkeze bağlı Beşminare Mahallesi TOKİ 3. Etapta bulunan binada çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Bitlis’te ev yangını

Bitlis'te meydana gelen ev yangını hasara yol açtı.

Bitlis merkeze bağlı Beşminare Mahallesi TOKİ 3. Etapta bulunan binada çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan da bir kişi etkilendi.

Yangın maddi hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bitlis’te ev yangını

Bitlis’te ev yangını

Kaynak: İHA

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