Bitlis’te gıda denetimi

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında gıda denetimi yaptı.

Bitlis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmeleri denetleyerek, etiket fiyatlarını kontrol etti. Ekipler, ürünlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farkla, yaklaşık 3 ay önceki satış fiyatlarını kesilen faturalardan karşılaştırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, denetlemenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine biz de denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Zabıta ekiplerimiz tüm iş yerlerinde titiz bir denetime başladı. Ekiplerimiz; imalat ve üretim koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor" ifadesini kullandı.

Vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalıştıklarını aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, bu tür denetimleri sürdürerek vatandaşların hakkını korumaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA