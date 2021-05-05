Bitlis'te havaların ısınmasıyla koyunlar meralara kavuştu

Karların erimesiyle doğanın canlandığı, rengarenk çiçeklerin açtığı Bitlis'te besiciler, yeşilin tonlarıyla bezenen zengin floraya sahip meralarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

Temiz havası, el değmemiş doğasıyla öne çıkan Hizan ilçesinde, uzun süre sonra doğayla buluşan küçükbaş hayvan sürüleri ile kentin önemli sulak alanlarından Güroymak ilçesindeki İron Sazlığında otlayan mandalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Zorlu kış koşullarında özenle baktıkları koyunları kentin bereketli meralarına salan besiciler de yemden tasarruf etmenin mutluluğunu yaşadı.

Baharla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu meralarda hayvanların beslenmesi drone ile görüntülendi.

Besicilerden Cemal Kına, AA muhabirine, kış boyunca tüm zorluklara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmediklerini söyledi.

Tek geçim kaynakları olan hayvanları özenle koruduklarını belirten Kına, şöyle konuştu:

"Bu aydan sonra hayvanlara yem vermiyoruz. Doğanın yeşermesiyle meralara çıkardık. Benim yaklaşık 60 küçükbaş hayvanım var. Tüm köylü toplanıp sürü halinde hayvanları meralara götürüyoruz. Bu ay hayvanlar meralarda olacak. Karlar tamamen eridikten sonra hayvanları alıp yaylaya çıkacağız. Orada süt sağımı yapıyoruz. Sonbaharın gelmesiyle hayvanları tekrar köye yakın meralara indiriyoruz."

KAYNAK: ANADOLU AJANSI