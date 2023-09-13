Bitlis’te ‘İlköğretim Haftası’ töreni

Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı çerçevesinde "İlköğretim Haftası" kutlama programı düzenlendi.

Şehit Mahir Ayabak İlköğretim Okulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin okudukları şiir, sergiledikleri gösteri ve halk oyunlarıyla devam eden programda konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, umut ve beklentilerle dolu yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Bugün yaşadığımız bütün sorunların, kötülüklerin temelinde eğitimsizlik yatar ve bu sorunları ancak ve ancak eğitimle aşabiliriz. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine göre yetiştirmek, onlara milli-manevi değerlerimiz kazandırarak, ülkemizin kalkınmasında layık oldukları yeri alacak şekilde bilgi ve becerilerle mücehhez kılmak için eğitime yönelik birçok hayır işi yapılarak ilçemizde, ilimizde ve memleketimizde hizmete sunulmaktadır. Genel bütçede en çok payın eğitime ayrılması ve hayırsever iş adamlarımızın yatırımları, insanımızın geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır. Dünyamız sürekli değişmekte ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. İnsanların yetenekleri günden güne artmaktadır. Bu niteliklere uygun insanlar yetiştirmek sizlere düşen en önemli görevdir. Ezberci eğitimden, eğitimi sadece okulla, sınıfla ve bahçeyle sınırlayan anlayıştan katiyen uzaklaşmalıyız. Öncelikle düşünebilen, etkin ve üretken olabilen, kendini geliştiren ve paylaşmayı bilen öğrenciler ve nesiller yetiştirmeliyiz. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." Devletimizin, milletimizin göstereceği ilerleme ve kalkınma sizlerin göstereceği çalışmaya bağlıdır" dedi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de bir konuşma yapmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)