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Bitlis’te Koyunlu köyü karantinaya alındı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Bitlis’te Koyunlu köyü karantinaya alındı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, Koyunlu köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünün 30.03.2020 tarih ve 17.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA




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