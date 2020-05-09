Bitlis'te kumar oynayanlara sosyal mesafeyi ihlalden de ceza kesildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan da para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışma sonucu 8 Mayıs'ta merkez Gazibey Mahallesi'nde bir adreste kumar oynayan şüphelilerin olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şüpheli adrese yapılan baskında, iki masada 8 kişinin kumar oynadığı, 5 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek bir masada oturduğu görülmüştür. Suç unsuru olarak tespit edilen 3 yazboz defteri ve 3 iskambil destesi muhafaza altına alınmıştır. Kumar oynayan 8 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 9 bin 800, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli adresin işletmecisi H.G. hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır."



Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA