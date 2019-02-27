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  3. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı

Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı

Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı

Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Kur'an-ı Kerim okuyan hocalar, sesleriyle kendilerine hayran bırakırken, program büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı

Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı

Kaynak: İHA

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