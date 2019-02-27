Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti" programı
Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.
Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Kur'an-ı Kerim okuyan hocalar, sesleriyle kendilerine hayran bırakırken, program büyük beğeni topladı.
Düzenlenen programa STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: İHA
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