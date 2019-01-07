İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bitlis’te okullar 1 gün tatil edildi

Bitlis’te okullar 1 gün tatil edildi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis’te okullar 1 gün tatil edildi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bitlis’te okullar 1 gün tatil edildi

Bitlis’te okullar 1 gün tatil edildi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.