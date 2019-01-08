Bitlis'te okullar yarın tatil (2)

TATVAN'DA OKULLAR YARIN TATİL

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatI olumsuz yönde etkilerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede bulunan her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın kurumlarının yarın için bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

DHA