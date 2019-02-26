Bitlis'te okullara kar tatili (2)
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi.
TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.
DHA
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