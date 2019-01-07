İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bitlis’te okullara kar tatili

Bitlis’te okullara kar tatili

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle,ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Bitlis’te okullara kar tatili

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle,ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken,olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.