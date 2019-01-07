Bitlis’te okullara kar tatili
BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle,ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi.
BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle,ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken,olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.
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DHA
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