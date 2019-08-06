Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

BİTLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla B.B., M.Y., E.B. ile Ö.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

DHA