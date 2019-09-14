Bitlis'te PKK'nın 180 kilo patlayıcısı bulundu

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda Mutki ilçesi Koyunlu Köyü kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, barınak ve depo alanı olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca 13 Eylül 2019 günü icra edilen operasyon kapsamında, BTÖ mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette teneke içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

DHA