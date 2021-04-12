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Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan teröristlere ait malzemeler imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta, yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.

Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan teröristlere ait malzemeler imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sehi Ormanları Bölgesi'ndeki Harmanyeri köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-26" adı verilen operasyonda, Harmanyeri köyü kırsalında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 4'lü pil bloğu, patlayıcı yapımını anlatan 2 doküman ile tornavida seti, makas, tıraş makinesi, kol saati, lehim seti, küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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