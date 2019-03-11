Bitlis’te ‘Sağlık Evi ve İstasyonu’ açıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Sağlık Evi ve İstasyonu" törenle açıldı.

Merkezde bulunan 8 Ağustos Mahallesi'nde yaptırılan ve 2 aile hekimi, 4 hemşire ile 8 112 sağlık personelinin görev yapacağı "Sağlık Evi ve İstasyonu'nun açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, 8 Ağustos Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacının giderildiğini söyledi. Kiler, "8 Ağustos Mahallesi'nin çok önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Uzun zamandır burayla ilgili talep vardı. Muhtarımızda sağ olsun sürekli bize hatırlatıyordu. Bugün bu ihtiyacı kapatmış oluyoruz. Allah nasip ederse, bundan sonra 8 Ağustos Mahallesi'nde 2 aile hekimi, 4 hemşire ve 8 de 112 acil servis personeli hizmet vermeye devam edecek. Burada sürekli bekleyen bir ambulansımız olacak. Buradan hastaneye taşınması gerekenler taşınacak. İhtiyaç olmaz inşallah, ama ihtiyaç olursa da bu ihtiyaç karşılanacak. Bizler bu mahallemizin diğer hizmetlerini de sürekli takip ediyoruz. Karşılamak üzerede buradayız" dedi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ise, şehrin geçmişle kıyaslanamayacak kadar sağlıkta ilerleme kaydettiğini belirterek, "Malumunuz 8 Ağustos Mahallesi bizim en büyük mahallelerimizden bir tanesidir. Buraya bu hizmeti kavuşturmak bizlere nasip oldu. Memleketimizin sağlıkta geldiği nokta belli. Bitlis'imiz de geçmişle kıyaslanamayacak kadar sağlıkta ilerleme kaydetti. Ben burada başta İl Sağlık Müdürü olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlamış olduğu desteklerinden dolayı milletvekillerimize ve Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Milletimize ve Bitlis'imize güzel hizmetler sunarlar inşallah" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından "Sağlık Evi ve İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA