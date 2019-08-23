Bitlis'te tarihi eserleri jandarmaya satarken yakalandılar

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ellerindeki tarihi eserleri, alıcı gibi davranan jandarma görevlilerine satmak isteyen 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Ramo ve Bizans dönemlerine çok sayıda ait tarihi eser ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde bazı kişilerin, ellerindeki tarihi sikke, yüzük, mühür ve objeleri satmak için Bitlis'in Tatvan ilçesinde müşteri aradıkları tespit edildi. İhbarüzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarma personeli, alıcı gibi davranarak şüphelilerle bağlantı kurdu. Yapılan pazarlık sonrası, buluşma noktasına gelen 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 75 sikke, 7 yüzük, 1 mühür ve 26 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA