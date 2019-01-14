Bitlis’te trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Baykan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 2 yaralı Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA