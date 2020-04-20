Bitlis'teki Arıdağ köyünde karantina uygulaması yarın sona erecek
BİTLİS (AA) - Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünde başlatılan karantina uygulaması yarın sona erecek.Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünün 7 Nisan'da karantinaya alındığı...
BİTLİS (AA) - Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünde başlatılan karantina uygulaması yarın sona erecek.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünün 7 Nisan'da karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arıdağ köyü, 7 Nisan günü saat 22.00'de geçici süreyle karantinaya alınmış, köy, giriş ve çıkışlara kapatılmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Arıdağ köyündeki karantina uygulamasının 21 Nisan günü saat 08.00'de kaldırılmasına, köyün giriş ve çıkışlara açılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: AA
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