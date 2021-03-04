Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerin şehit olduğu ifade edildi. Peki Helikopter kazasında şehit olan askerler kim? | Helikopter kazası şehit isimleri İşte ayrıntılar..

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLER KİM?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ifade edilirken arama çalışmalarına başlanılması için bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter sevk edildiği ve çalışmaların bir an önce başladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

BAKANLIKTAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık bir saat arayla iki açıklama geldi.

Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 askerden birinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Son açıklamanın ardından yapılan yeni bir açıklama ile Bakanlık şehit askerlerimizin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11’e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun"

BİTLİS'TEKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ | BİTLİS ŞEHİTLERİ İSİMLERİ, MEMLEKETLERİ

-Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy)

-Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin)

-Albay Şentürk Aydınyer (Kars)

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra)

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat)

-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale)

-Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of)

-Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar)

- Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar)

- Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı)

- Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)