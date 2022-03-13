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  3. Bitti mi sandınız? Kar kahini Kerem Ökten duyurdu! 18 Mart'ta İstanbul'a yeniden kar geliyor!

Bitti mi sandınız? Kar kahini Kerem Ökten duyurdu! 18 Mart'ta İstanbul'a yeniden kar geliyor!

Kar tahminleriyle ün salan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından 18 Mart'ta kar yağışlarının İstanbul'da yeniden etkisini göstereceğini duyurdu.

Bitti mi sandınız? Kar kahini Kerem Ökten duyurdu! 18 Mart'ta İstanbul'a yeniden kar geliyor!

Ocak ayında İstanbullulara heyecan yaşatan kar yağışı Mart ayında da tekrar etti. Kara doyan vatandaşlar yağışların etkisini yitirdiğini düşünürken, sosyal medyada özellikle kar tahminleriyle nokta atışı yapan ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, 18 Mart tarihinde yağışların yeniden etkili olacağını söyleyerek, gün tahmininde de bulundu.

Bitti mi sandınız? Kar kahini Kerem Ökten duyurdu! 18 Mart'ta İstanbul'a yeniden kar geliyor!

KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Ocak ve Mart ayında tutturduğu tahminlerle takipçisine şaşkınlık yaşatırken, saatlerine kadar nokta atışı yaptığı kar tahmininde gün sayısı da belirtti. Ökten, 18 Mart tarihinde İstanbul'da da etkini gösterecek olan kar yağışlarının 4 gün süreceğini aktararak, tedbirli olunması hususunda İstanbulluyu uyardı. Ökten, paylaşımında "Dikkat! 18 Mart'ta yeni bir kuvvetli soğuk ve kar yağışlı hava geliyor. İstanbul dahil görünüyor. Etkisi 4 gün sürecek. Tedbirli olunmalı..." ifadelerine yer verdi.

Bitti mi sandınız? Kar kahini Kerem Ökten duyurdu! 18 Mart'ta İstanbul'a yeniden kar geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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