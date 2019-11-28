’Bitti’ yazan Güleda’nın katiline ’Bitmedi, peşini bırakmayacağız’ mesajı

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi sonrası Muğla'da

kadın örgütleri acılı aileyi yanlız bıramıyor.

Güleda'nın Muğla'daki evinde bir araya gelen kadın örgütleri tarafından, cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabında "Bitti" yazan ve cinayet saatini paylaşan Güleda'nın katiline "Güleda'nın davası bizim davamızdır ve ailesi asla yalnız değildir. Bitmedi, peşini bırakmayacağız" mesajı verildi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi sonrası Muğla'da kadın örgütleri acılı aileyi yanlız bıramıyor. Karya Kadın Derneği, Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Belediye meclisi kadın üyeleri, Baro Kadın Komisyonu, Muğla Tabip Odası, KESK Kadın Meclisi üyeleri Güleda'nın Muğla'daki evinde acılı aile ile bir araya geldi.

Evin önünde yapılan ortak basın açıklamasını ziyareti gerçekleştiren örgütler ve kadınlar adına Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi ve KARYA Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut okudu. Bulut, "Güleda'nın davası bir kadın cinayeti davasdır, Güleda'nın davası bizim davamızdır ve ailesi asla yalnız değildir. Biz Muğla'daki ve Türkiye'deki Kadın örgütleri ve tüm kadınlar Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan isimli erkek en ağır cezayı alana kadar davasının takipçisi olacağız" dedi.

"BİTMEDİ, AFFETMEYECEĞİZ, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne 6 gün kala 19 Kasım Salı sabahı Güleda'nın katledildiği haberi ile uyandık. Güleda Cankel ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi." İstediğiniz zaman ölemezsiniz" diyordu katili cinayet saatini paylaşmıştı"bitti" yazdı.

Bitmedi! Güleda" nın katiline biz de buradan sesleniyoruz. Bitmedi, affetmeyeceğiz, peşini bırakmayacağız. Sedef, Aslı, Fulya, Nur, Güleda yanıbaşımızdaydı. Sedef'i , Aslı'yı, Cansu'yu, Fulya" yı, Nur"u unutmadık. Öldürülen kadın arkadaşlarımızın çetelesini tutmak, onları hiç var olmamışlar gibi sayılara dönüştürmek istemiyoruz, unutmuyoruz, affetmiyoruz. Fakat "yeter artık" diyoruz kadına yönelik şiddet bir an önce durdurulmalıdır" diye ifade edildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, "Güleda, 6284 sayılı yasa uygulansaydı bugün yaşayacaktı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair yasa ile alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler şiddet ya da şiddet tehdidi altındaki kadınları korur, kadına hak arma yolları sağlar. Ancak ne yazık ki tedbir kararları için belge, delil istenmesi, kararların alınmasında gösterilen isteksizlik, sadece şikayet halinde tedbir kararlarının alınması, kadının yasal haklarını kullanmasını engellenmekte, kadını korumak yerine mağdur etmekte ve hatta ölümlere yol açmaktadır . Yaşam hakkımızın teminatı olan 6284 yasaya ilişkin tartışmalara derhal son verilmesini ve tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Davanın bütün süreçlerini ve huhuki süreci Baro Kadın komisyonu üyesi olan aynı zamanda Menteşe Kent Konseyi Kadın meclisi yürütme kurulu üyemiz Av. Alev Öztürk aracılığı ile birebir takip edeceğiz. Türkiye'deki tüm kadın örgütleri ile bağlantılı olarak dava süreci katil en ağır cezayı alana kadar takip edilecektir. Bir kişi daha eksilmemek için; haklarımızdan ve 6284 sayılı kanundan ve nafaka hakkımızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadını korumayan, görevini yapmayan kurumlara görevini hatırlatmak "erkekliğin" sırtını sıvazlayan politikalarla mücadelemize devam edeceğiz. Özgür korkusuzca yaşamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA