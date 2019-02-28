Bittiğinde Türkiye’nin ilk asansörlü minaresine sahip camisi olacak

Bilecik'e yapılacak olan Abdulhamit Han Camii, bitirildiğinde Türkiye'nin ilk asansörlü minareye sahip camisi olacak.

Bilecik Belediyesi tarafından merkez Gazipaşa Mahallesinde Sultan 2. Abdulhamit Han adına yakışır şekilde inşa edilecek cami projesi protokolü Belediye Başkanı Nihat Can ve İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından imzalandı. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ve sahip olduğu özellikler ile örnek olan Abdulhamit Han Cami projesi kapsamında; 2 katlı ve 100 araçlık otopark, 15 adet dükkan, 10 adet dernek binası, kız ve erkek Kuran kursu, muhtarlık binası ve 450 metrekarelik marketten oluşan büyük bir eser inşa ediliyor.

Bilecik'in plakası 11 olması sebebiyle cami 11 kubbeye sahip olacak

2. Abdulhamit Han Camii içerisinde cami derneği, bay ve bayan abdesthane ve tuvaletlerin bulunacağı ve Bilecik'in plakası 11'in simgesi olarak 11 kubbeli olarak inşa edilecek. Bin kişi kapasiteli olacak cami projesi içerisinde ayrıca muhtarlık konağı ve taziye evi de yer alacak. 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak Abdulhamit Han Camisi sahip olduğu özelliklerle örnek ve ilk proje olarak değerlendiriliyor.

"Abdulhamit Han Camii bittiğinde Türkiye'nin ilk asansörlü minareye sahip camisi olacak"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can protokol töreninde yaptığı açıklamada; çok önemli ve güzel bir eserin yapımı için kolları sıvadıklarını belirtti. Bilecik Müftülüğü ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde imzalanan protokol ile ihale aşaması tamamlanan caminin yapım çalışmalarının başlayacağını belirten Belediye Başkanı Nihat Can; "Bilecik'imizde güzel ve önemli bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Müftülüğümüz işbirliğinde yapacağımız cami ile bölgenin otopark ihtiyacı, ibadet yeri, muhtarlık konağı, taziye evi, kız ve erkek Kuran kursları, 15 adet dükkan ve 10 adet dernek binası gibi birçok önemli tesis hizmete girmiş olacak. Abdulhamit Han Camii bittiğinde Türkiye'nin ilk asansörlü minareye sahip camisi olacak. Camimiz, ilimizin plakası olan 11'i işaretle 11 adet kubbeye sahip olacak ve ülkemizdeki ilk asansörlü minareye sahip olacak. Bizlere birçok eser bırakan cennet mekan Abdulhamit Han'ın adına yakışır olması için gayret gösterdiğimiz eserin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bilecik'te 41 ibadet yerimiz var, bununla 42'ncisini yapmış olacağız"

İl Müftüsü Necati Akkuş ise gerçekleştirilecek çalışmanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak; "Yeri müftülüğümüz ait ve yapımı belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek camimiz sahip olduğu özelliklerle bizleri sevindiriyor. Şu an ilimiz merkezinde mescitlerle birlikte 41 ibadet yerimiz var. Bununla 42'ncisini yapmış olacağız. İnşallah camimiz en kısa zamanda tamamlanır ve insanlarımızın hizmetine sunulur" ifadelerini kullandı.

"Üzerinde çok çalıştığımız bir eser oldu'

Abdulhamit Han Cami Mimarı Muhammed Karadayı ise, gerçekleştirilen proje için verdiği teknik bilgide üzerinde çok çalıştıklarını ve sahip olduğu özellikler ile bir ilk olduğunu kaydetti. Karadayı, Bilecik Belediyesi eliyle yapılacak projenin tamamlanması ile mahalle sakinlerinin cami ile birlikte birçok ihtiyacının en güzel şekilde karşılanacağı bilgisini verdi.

Kaynak: İHA