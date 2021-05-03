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Biyoenerji tesisinde yangın çıktı!

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi İstasyon bölgesinde bulunan biyoenerji tesisinde yangın çıktı.

Biyoenerji tesisinde yangın çıktı!

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi İstasyon bölgesinde bulunan biyoenerji tesisinin cüruf depolama alanındaki geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın endişeye neden oldu. Çay, Bolvadin ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Onlarca metre yükselen alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Biyoenerji tesisinde yangın çıktı!

Biyoenerji tesisinde yangın çıktı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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