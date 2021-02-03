Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 5) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; planlı ve programlı bir şekilde iş organizasyonu yapan, biyogaz sistemlerindeki mevcut bileşenlerin mekanik ve elektrik montajı ile tesisatın test ayarlarını yapan ve sistemi devreye alma çalışmalarını gerçekleştiren, tesisi periyodik olarak kontrol eden, bakım ve onarımını gerçekleştiren, tesisin işletmeye alınması iş ve işlemlerinde görev alan, hammadde giriş ve son ürün çıkış işlemlerinde denetim yapan, otomasyon sisteminde ölçüm ve kontrol elemanlarını denetleyerek dahili kalibrasyonlarının yapılmasını sağlayan, tesisi bilgisayar üzerinden izleyerek kontrol altında tutan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 12UMS0225-5

Standart adı : Biyogaz Sistemleri Personeli

Biyogaz Sistemleri Personeli Seviyesi : Seviye 5

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar : Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)

Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız