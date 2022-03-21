Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu görev tanımı nedir, Biyogaz Sistemleri Sorumlusu ne iş yapar, Biyogaz Sistemleri Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyogaz Sistemleri Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Tanımı;

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Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Maaşları

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Biyogaz Sistemleri Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyogaz Sistemleri Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.14

Meslek Adı :

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

biyogaz sistemlerindeki mevcut bileşenlerin mekanik ve elektrik montajı ile tesisatın test ayarlarını yapan ve sistemi devreye alma çalışmalarını gerçekleştiren, tesisi periyodik olarak kontrol eden, bakım ve onarımını gerçekleştiren, tesisin işletmeye alınması iş ve işlemlerinde görev alan, hammadde giriş ve son ürün çıkış işlemlerinde denetim yapan, otomasyon sisteminde ölçüm ve kontrol elemanlarını denetleyerek dahili kalibrasyonlarının yapılmasını sağlayan, tesisi bilgisayar üzerinden izleyerek kontrol altında tutan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Biyogaz sistem bileşenlerinin mekanik ve elektrik montajını yapmak

e) Sistem ana bileşenlerinin yerleştirilmesinde görev almak

f) Boru ölçümü yapmak

g) Borularda kesme ve birleştirme yapmak

h) Boru montajını yapmak

i) Taşıma ve aktarım sistemlerinin montajını yapmak

j) Reaktör ısıtma tesisatının montajını yapmak

k) Gaz yakma sisteminin montajını yapmak

l) Elektriksel bağlantı işlemlerini gerçekleştirmek

m) Boru ve tankların sızdırmazlık testlerini yapmak

n) Sistemi devreye almak

o) Tesisin periyodik kontrolünü yapmak

p) Reaktör ve gaz deposunun basınç kontrollerini yapmak

q) Vana ve pompa kontrollerini yapmak

r) Isıtma ve gaz yakma sisteminin kontrolünü yapmak

s) Tesisin bakım ve onarımını yapmak

t) Boru tesisatının bakımını yapmak

u) Taşıma ve aktarım sistemlerinin bakımını yapmak

v) Reaktör ısıtma sisteminin bakımını yapmak

w) Gaz yakma sisteminin bakımını yapmak

x) Elektriksel bağlantıların bakımını yapmak

y) Tesisin işletme faaliyetlerini yerine getirmek

z) Hammadde hazırlamak

aa) Besleme ve boşaltma tanklarının kontrolünü yapmak

bb) Tesisin hammadde ve son ürünlerini denetlemek

cc) Besleme materyallerini denetlemek

dd) Biyogaz üretimini denetlemek

ee) Fermente gübre işlemlerini denetlemek

ff) Otomasyon sistemi ölçüm ve kontrol elemanlarının dahili kalibrasyonunu ve denetimini yapmak

gg) Kontrol vanalarını denetlemek

hh) Sensörlerin kontrolünü ve dahili kalibrasyonunu yapmak

ii) Tesisi bilgisayar üzerinden izlemek

jj) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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