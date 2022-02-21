Biyokimya ne demek, TDK'ya göre Biyokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Bakan Koca paylaştı: 5-11 Şubat haftalık vaka sayıları açıklandı! Samsun vaka sayısıyla zirveye oturduMelih Gökçek'ten Tarkan yorumu! "Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış"Yarbay Ali Tatar kimdir, nereli? Yarbay Ali Tatar kaç yaşında ve ne zaman öldü? Yarbay Ali Tatar'ın biyografisiAşk-ı Memnu Bihter Ziyagil kimdir? Bihter Ziyagil nasıl öldü?Feyza Aktan'le evliliği olaylı sonlanan Özcan Deniz'in Samar Dadgar'la olan ilişkisi hakkında ortaya atılan iddia şaşkına uğrattı!Başakşehir – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Benfica – Ajax Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Atletico Madrid – Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Biyokimya ne demek, TDK'ya göre Biyokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Biyokimya ne demek, TDK'ya göre Biyokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Biyokimya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Biyokimya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Biyokimya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Biyokimya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Biyokimya ne demek, TDK'ya göre Biyokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyokimya ne demek? Biyokimya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyokimya kelimesi. Peki biyokimya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyokimya nedir, biyokimya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİYOKİMYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyokimya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Biyokimya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyokimya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT