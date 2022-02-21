Biyokimya ne demek, TDK'ya göre Biyokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyokimya ne demek? Biyokimya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyokimya kelimesi. Peki biyokimya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyokimya nedir, biyokimya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYOKİMYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyokimya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyokimya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyokimya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı

