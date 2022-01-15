Biyokimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Biyokimya Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Biyokimya Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Biyokimya Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Biyokimya Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Biyokimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Biyokimya Teknikeri Maaşları

Biyokimya Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5750_TL'dir. En düşük Biyokimya Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyokimya Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3141.02

Meslek Adı :

Biyokimya Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri (Tıp Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde maddelerin analizlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biyokimya Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamının uygun hale getirilmesini sağlamak,

b) Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlamak,

c) Eksik malzemelerin alınması için ilgilileri bilgilendirmek, malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

d) Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize etmek,

e) Testi gerçekleştirmek ve sonuçlarını uzmana iletmek,

f) Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapmak ve basit arızaların onarımını yapmak,

g) Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi ve bakımı gibi işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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