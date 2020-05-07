Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan açıkladı! Acı biber koronavirüsle mücadelede etkili
Gaziantep'de üretimi yapılan acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin Covid-19 hastalarının iyileşmesine etkisi olabileceği görüşüne uzmanlar destek verdi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan "Acı biberde bulunan 'kapsaisin’ maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösteriyor" diye konuştu.
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07 Mayıs 2020 Perşembe 17:55
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