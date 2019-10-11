Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin yeri

Biyokütle enerji üretimi dünyada giderek yaygınlaşırken, Türkiye henüz dünyadaki diğer ülkelerin gerisinde bulunuyor.

Türkiye'de giderek yaygınlaşan çevreci ve yenilenebilir olan biyokütle enerji sektöründe yer alan Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından dünya da bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeye göre, bitkisel atık ve artıkların kullanıldığı enerji kaynaklarına olan talep ve yatırım giderek artıyor.

OKE'den yapılan açıklamada, başta Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere ulusal biyokütle eylem planları yapılarak uygulamaya konulurken, iklim değişikliği ile mücadelede Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesinde karbon salınımını azaltmak için dünya devletleri taahhütleri hatırlatılarak "Türkiye'de bu konuda tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektedir. Tüm dünyada çevresel kaygılarla istisnasız desteklenen biyokütle enerjisi çevre dostudur. Çünkü biyokütle büyürken atmosferden CO2 emer ve bünyesine alır. Biyokütlede depolanan karbona biyojenik karbon denir. Bitkiler çürüdüğünde bu karbon tekrar açığa çıkar ve atmosfere verilir. İşte bu biyokütle atıklarının enerji üretmede kullanılması durumunda zaten atmosferden alınan CO2 tekrar atmosfere verildiği için atmosferde CO2 artışına sebep olmaz. Halbuki fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere fazladan CO2 verildiği için atmosferdeki CO2 miktarı artmaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi biyokütle fosil yakıtlar yerine kullanıldığında, oluşacak CO2 artışının önüne geçecek ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Samsun Çarşamba'da kurulacak santral ile yıllık 150 bin ton üzerinde CO2 salınımının önüne geçilmiş olunacağı, böylece de iklim değişikli ile mücadeleye katkıda bulunulacağı ifade edilen açıklamada, 2017 verilerine göre dünyadaki biyokütle enerjisi kurulu elektrik üretim kapasitesinin 122 GW iken Türkiye'de bunun sadece 0,63 GW oranında bulunduğu bildirildi.

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa'da yüzlerce Biyokütle Enerji santrali bulunduğu, Avrupa'da tarımsal atık kullanımından dolayı biyokütle enerji santrallerinin çiftçiler tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de ise Çorum'un Mecitözü ilçesinde 2018 yılı başında üretime geçen enerji santrali örnek gösterilerek, konuya sağlam bilgilere dayalı olarak duyarlılığı bulunan herkesin tesisi ziyaret edebileceği bildirildi.

Kaynak: İHA