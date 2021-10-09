Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyolog Maaşları, Biyolog İş İlanları

Biyolog görev tanımı nedir, Biyolog ne iş yapar, Biyolog olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyolog mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyolog Tanımı;

Biyolog; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir

Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyolog Maaşları

Biyolog maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Biyolog maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Biyolog Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Biyolog Ne İş Yapar?

Biyolog (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,

b) Biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları yapmak,

c) Kültürel çalışmalara katkıda bulunmak,

d) Biyoteknolojik ve mikrobiyolojik çalışmalar yapmak,

e) Biyokimyasal, moleküler biyolojik ve genetik çalışmalar yapmak,

f) Histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalar yapmak,

g) Endüstriyel üretim yapmak

- Bitkisel,hayvansal ve mikroorganizmabazlı biyolojik ürünler

üretmek,

- Aşı üretim ve kan ürünleri üretim çalışmalarında bulunmak,

-İlaç/ Veteriner Tıbbi Ürün üretim ve kontrolüne ilişkin testler

yapmak ve çalışmalarda bulunmak,

- Kitlerin üretiminde bulunmak,

- Endüstriyel üretim /fermentasyon süreçlerini yönetmek ve

kalite kontrol denetimlerini yapmak,

- Gıda üretimi ve üretim süreçlerinin kalite kontrol

denetimlerinde görev almak,

- Medikal ve biyomedikal ürünlerin üretimi ve tanıtımı

çalışmalarında bulunmak

Biyolog Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Biyolog Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Biyolog mesleğinin meslek kodu 2131.03 olarak belirlenmiştir



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