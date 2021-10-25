Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere biyoloji ile ilgili konular ders veren kişidir.

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Biyoloji Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre biyoloji biliminin kapsamına giren konularda ders vermek,

c) Canlı ve bitkilerin yapısı, geçirdikleri evrensel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilerin biyoloji konusunda yetişmelerini sağlamak,

e) Lisede kimya, sağlık bilgisi orta okulda fen bilgisi derslerine girebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.02 olarak belirlenmiştir



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