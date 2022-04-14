Biyometeoroloji ne demek, TDK'ya göre Biyometeoroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyometeoroloji ne demek? Biyometeoroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyometeoroloji kelimesi. Peki biyometeoroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyometeoroloji nedir, biyometeoroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYOMETEOROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyometeoroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyometeoroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyometeoroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

