Biyomühendis Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Biyomühendis maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Biyomühendis pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Biyomühendis nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Biyomühendis olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Biyomühendis Maaşı Ne Kadar? 2022 Biyomühendis Maaşları

Biyomühendis maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Biyomühendis maaşı 7500_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyomühendis iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2131.13

Meslek Adı :

Biyomühendis

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biyomühendis, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla tasarım, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak

b) Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,

c) İlaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

d) Biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,

e) Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, ilaçlar ve biyokimyasal maddelerin biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Biyomühendis maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?