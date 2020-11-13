Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. BioNTech'in bundan yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı öğrenildi.

BioNTech'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi"

ALMAN SİBER SALDIRILAR DAİRESİ'NDEN AÇIKLAMA

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Alman Siber Saldırılar Dairesi'ndan yapılan açıklamada BioNTech'e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne düzenlenen siber saldırıya benzediği ifade edildi.

İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Ayrıca, BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen koronavirüs aşısının geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği açıklanmıştı.