Rus gazetesi yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandıTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalandıBaşakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktıBiyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktıA Milli Takım'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldılarHercai 47. bölüm full izle | Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?ABD'yi sallayan iddia! Trump'ın korunmasından sorumlu 130 Gizli Servis çalışanı karantinadaBabil 19. bölüm izle | Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?13 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Menajerimi Ara dizisine Kovid-19 şoku!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Koronavirüs aşısını bulan Türk kökenli bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. BioNTech'in bundan yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı öğrenildi.

BioNTech'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi"

ALMAN SİBER SALDIRILAR DAİRESİ'NDEN AÇIKLAMA

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Alman Siber Saldırılar Dairesi'ndan yapılan açıklamada BioNTech'e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne düzenlenen siber saldırıya benzediği ifade edildi.

Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Ayrıca, BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen koronavirüs aşısının geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği açıklanmıştı.

Biyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT