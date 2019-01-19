‘Biz Anadoluyuz’ projesi Muş kafileleri Aydın’a geldi

AYDIN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Muş'tan gelen öğrenciler, Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

Muş'tan gelen öğrenciler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hakan Bacalıkaya ve proje görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Gezi programında öğrencilerin Kuşadası Zeytinyağı Tarihi Müzesi ve değirmeni gezmeleriyle başladı. Müzede, zeytinyağının üretim aşamasından soframıza gelene kadar hangi yollardan geçtiğinin öyküsüne tanıklık eden öğrenciler daha sonra değirmeni gezip hayvanat bahçesindeki hayvanlarla vakit geçirdi.

İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının hedeflendiği projede; hayatlarında ilk kez uçağa binen öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini, müzeleri, doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi. Kuşadası Limanı'ndan açılan feribot ile deniz turuna çıkan öğrenciler, denizi ilk defa görmenin heyecanını yaşadı. Feribot turundan sonra Güzelçamlı Milli Parkı'nda denizi daha yakından görme imkanı yakalayan öğrenciler, denizle bütünleşen muhteşem doğa manzarasında öğle yemeklerini yedi.

Öğrenciler aynı gün içinde, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Doğanbey köyünü ve bu köy içerisinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Tabiat Tanıtım Merkezini gezdi. Burada Büyük Menderes Deltası'nda yaşamış ve yaşayan hayvan türlerinin örneklerini ilgiyle inceledi.

Programın ikinci gününde Aydın Kent Meydanı ve tarihi Beycami'yi ziyaret eden Muş kafilesi, Vali Yavuz Selim Köşger ve projeden sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile bir araya geldi.

Vali Köşger, öğrenciler ile yakından ilgilenip, Aydın gezisi ile ilgili öğrencilerin izlenimlerini aldı. Kendisi de Aydın'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler veren Köşger, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Muşlu öğrenciler, Valilik ziyaretinden sonra Çamlık Lokomotif Müzesini gezdi. 1891-1951 yılları arasında üretilen lokomotiflerin sergilendiği müze alanında müze rehberlerince öğrencilere lokomotiflerin özellikleri ve tarihi anlatıldı.

Kuşadası Öğretmenevinde öğrenciler için Kuşadası Öğretmenevi Müdürlüğü ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinin hazırladığı halk oyunları gösterileri sunumu yapıldı. Program sonunda Aydın Valiliği tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi.

Faaliyet programı, Muş kafilelerinin İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan Muş'a uğurlanması ile sona erdi.

Kaynak: İHA