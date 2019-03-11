ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halk desteği kendisiyle olan lider 'one minute' der yoluna devam eder. O yüzden biz beka sorununu ezbere söylemiyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, burada yaptığı konuşmada "Gelin 1 Nisan günü 'bizim komşumuz PYD olsun' diyenlere, Türkiye’nin bayrağına yan bakanlara, Avrupa’ya gidip devleti şikayet edenlere öyle bir şaka yapalım ki bir daha kendilerine gelemesinler." dedi.

Mahalli seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Turan, “Biz 'bu ülkede beka sorunu var' dediğimizde, bazıları ise polemik yapıyor. 'Ne bekası' diyor, tiye alıyor. 'Şaka bu' diyor. 'Koltuk bekası bu' diyor. Hayır, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli iki sorumlu lider bir araya geldiler ve dediler ki 'Kardeşim önümüzde 5 yıl seçim yok. Eğer CHP’nin oyu yükselirse yeni dönemde erken seçim isteyecek, referandum diyecek, sistem tartışması diyecek, ülkenin istikrarıyla oynayacaklar. Buna gerek yok. 5 yıl seçimsiz bir hizmet dönemi olsun' dedik." diye konuştu.

Türkiye’nin bu yeni dönemde elinin güçlü olması gerektiğini ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan S-400’ler için masaya oturduğunda, Kıbrıs ile ilgili enerji meselesinde masaya oturduğunda mutlaka 'halk desteği bizimle' demesi lazım. Halk desteği kendisiyle olan lider 'one minute' der yoluna devam eder. O yüzden biz beka sorununu ezbere söylemiyoruz. Cumhur İttifakı'mızı yaptık hep beraber AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz. İstiyoruz ki her bölgede Cumhur İttifakı bu milleti ayağa kaldırsın, güzel işlere vesile olsun."



Turan, şöyle devam etti:

"İYİ Parti'nin kurulma sebebi ülkücü kardeşlerimizin oylarını sola götürmek içindi. Kullanma amacı bu. Onlar ayrılırken zannettiler ki MHP'den daha çok ülkücülük yapacaklar, MHP’den daha çok üç hilali dalgalandıracaklar. Ama baktılar ki gittikleri yer HDP’nin yan tarafı. Bundan rahatsız oldular. Şu an İYİ Partili kardeşlerimiz de kendilerinin oldukları yerden rahatsızlar. Onlar da kendileri aynaya bakıp 'Biz neredeyiz' demeye başladılar. İstifa eden vekilleri var, istifa eden teşkilatları var. Çünkü baktılar ki İYİ Parti'nin kurulma amacı MHP’nin sağ oylarını alıp, CHP’nin yanına götürmek. Bu oyuna gelmemek için onlar da artık başa dönüyorlar."

-"Belediyecilik sadece yol yapmak değil"

Belediyeciliği sadece yol yapmak, yollara taş döşemek olarak görmediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Hep söylüyorum asfaltı altından döşeseniz, taşı gümüşten döşeseniz, yüzünüz gülmüyorsa, doğumda, ölümde, bayramda yoksanız, halkın gönlünde değilseniz hiç kıymeti yok. Biz Geyikli'ye Mevlüt Bey'i 'sayın başkan' değil, 'benim başkanım' olarak seçmek istiyoruz. Biz Geyikli’ye kardeş seçmek istiyoruz, başkan değil. 5 sene sonra da yüzü gülsün, halka tepeden bakmasın, beraber yol yürüsün istiyoruz.

Bu yüzden biz gönül belediyeciliği diyoruz. Seçimden seçime değil, her gün halkıyla olsun istiyoruz. O gönül belediyeciliğini sadece biz hayata geçiririz diyoruz. Halkın doğumunda ölümünde özel gününde yanında olsun istiyoruz. Çünkü belediye başkanlığı bizim için bir emanet, bir hizmet yarışı. Yoksa makam için bu işler yapılmaz, maaş için bu işler yapılmaz. Ama biz hizmet için, biz halkımızla omuz omuza yol yürümek için bu işleri yapmak istiyoruz."



Törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA