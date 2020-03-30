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’Biz bize yeteriz’ çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Bize bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı #bizbizeyeteriz kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılarak 6 maaşını bağışladı.

’Biz bize yeteriz’ çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Bize bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı #bizbizeyeteriz kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılarak 6 maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı "Millete Sesleniş'in ardından kampanyaya destekler büyüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çıktığını açıkladı. Aktaş açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor" diyerek destek oldu.

Kaynak: İHA




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