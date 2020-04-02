'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 552 milyon 529 bin 912 lira destek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan, "Milli Dayanışma Kampanyasına" 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASININ İNTERNET SİTESİ AÇILDI'

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. Milli Dayanışma Kampanyasının internet sitesi www.bizbizeyeteriz.gov.tr açılmıştır. Sitede, kampanya kapsamında yapılan güncel bağış miktarı ve gönderilen SMS sayısının yanı sıra 1 milyon TL üzerinde bağış yapan kurum, şirket ve kişi isimleri de yer alacaktır. Kampanyaya ilişkin tüm detaylara erişilebilen site üzerinden bağış yapılabilecek banka hesap numaraları, SMS bilgileri ve kampanya görsellerine de ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA