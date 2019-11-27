Biz Böyleyiz film fragmanı izle | Biz Böyleyiz filmi ne zaman vizyonda?

Biz Böyleyiz filmi internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Biz Böyleyiz film fragmanı nereden izlenir? Biz Böyleyiz filmi ne zaman vizyonda? Oyuncuları kimler? Konusu ne?Tüm merak edilenler haberimizde...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski arkadaşlar toplanıyor! Ama herkes artık yeni biri! Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul’dan İzmir'deki Nezihe’nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Renkli karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken film, bizi bir arada tutan arkadaşlıkların, dostlukların, sırların ve yalanların içinde; kan bağı olmadan kurduğumuz ailelerin hikayesini anlatıyor.

BİZ BÖYLEYİZ FİLM FRAGMANI İZLE

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Avşar Film’in dağıtımcılığını üstleneceği Biz Böyleyiz filmi, ülkemizde 21 Şubat‘ta vizyona girecek. Komedi ve dram türlerini harmanlayan filmden yayınlanan ilk fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Caner Özyurtlu’nun kaleme aldığı filme kaynaklık eden hikâye ise Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş‘a ait. Film, en son 2016 yapımı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminde karşımıza çıkan Hümeyra’nın uzun bir aradan sonra beyazperdeye geri döndüğü film olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Özge Özpirinççi Kimdir?

Biz Böyleyiz filmi başrol oyuncusu olan Özge Özpirinçci 1986 İstanbul doğumludur. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden mezun oldu. Oyuncu ilk olarak Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı. Başarılı oyuncu bir çok reklam filminin yüzü oldu. Sempatik tavırları ve neşesi ile tüm rol aldığı yapımlarda kendini sevdirdi. Bu yüzden de dizilerin filmlerin aranan yüzü haline geldi.

Özge Özpirinççi’nin rol aldığı yapımlar; Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Cesaretin Varmı Aşka,Deli Saraylı, Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden dizilerinde rol aldı. Halen de Fox TV de devam eden Kadın dizisinde başrol oynamaktadır. 2017 yılında Fi dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Berrak Tüzünataç Kimdir?

Biz Böyleyiz filmi kadrosunda yer alan 1984 Yalova doğumlu Berrak Tüzünataç liseyi Koç Lisesi’bde kazanarak İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında BKM’ye katılarak Yılmaz Erdoğan’dan ders almaya başlamıştır. Şöhrete kavuşması şans eseri olmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün bir fotoğraf çekimi sırasında kenarda çekimleri izleyen Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını çekmesi ile meşhur olmuştur. Sonrasında Elele dergisi ile birlikte 4 farklı dergi de kapak resmi olmuştur.

Berrak Tüzünataç güzelliği fiziği ile her zaman tam not almıştır. Dizi ve filmlerde rol alan Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı bazı yapımları sizlerle paylaşalım. Berrak Tüzünataç ilk olarak 2005 yılında Ödünç Hayat dizisinde rol aldı. Sonra Affedilmeyen, Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Ezel, Akrep Çemberi, Muhteşem Yüzyıl, Son, Filinta, Fi, Çi, Dip dizi ve filmleri Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı yapımlar arasında yerini alıyor.

Şebnem Bozoklu Kimdir?

Biz Böyleyiz filmi oyuncularından olan Şebnem Bozoklu Kimdir? Şebnem Bozoklu 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümünde eğitim aldı. Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı. TRT’de Hazır Mısınız? programında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Sonrasında yine TRT’nin Elma Kurdu programında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.

Rol aldığı yapımlarla bir çok ödüle layık görülmüştür. Şebnem Bozoklu ilk kez 2006 yılında Selena dizisinde rol aldı. Sonrasında başarılı oyuncunun yer aldığı yapımlar Canım Ailem, Emret Komutanım, Bizim Yenge, Cesur Hemşire, Ulan İstanbul, Çifte Saadet, Altınsoylar ve Şahsiyet.

Boran Kuzum Kimdir?

Biz Böyleyiz filmi oyuncu kadrosunda yer alan Boran Kuzum 1992 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Boran Kuzum oyunculuğa reklam filmleri ve kısa filmler ile başladı. Boran Kuzum ilk olarak Analar ve Anneler dizisinde oynadı. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat verdi. Onu son zamanlarda en çok meşhur eden dizi Kanal D dizisi Vatanım Sensin dizisi oldu.

Boran Kuzum’u meşhur eden rol aldığı yapımlar şöyle; Vatanım Sensin, Şahin Tepesi ve Hakan Muhafız dizileri oldu.

Hümeyra Kimdir?

Hümeyra hem Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, albüm yapımcısı ve oyuncu olarak sanat dünyamızda yer alıyor. Hümeyra 1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1970’li yıllardan bu yana müzikle ve oyunculukla ilgilenmektedir. Hümeyra yılların sanatçısı olsa da yeni nesile de Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde hitap etmiştir. Hümeyra oyunculuk ve müzik dalında çok başarılı olmuş ve bir çok ödüle layık görülmüştür.

Hümeyra yılların eskitemediği bir isimdir. Yaptığı müziklerin yanı sıra rol aldığı projelerde her zaman kendini kanıtlamıştır. Hümeyra’nın rol aldığı yapımlar; Bir Milyara Bir Çocuk, Kanunun Ötesinde, Yerim Seni, Üzgünüm Leyla, Yeşilçam Denizi, Estağfurullah Yokuşu, Avrupa Yakısı, Sıla, Kabuslar Evi, Kelebek Çıkmazı, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl, Annem Uyurken, Paramparça, Şahsiyet.