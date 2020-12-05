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  3. Biz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardı

Biz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken kısıtlamanın dışında tutulan turistler Antalya'da denizin keyfini çıkardı.

Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü günlük güneşlik bir havada geçiriyor. Kentte, hava sıcaklığı 20, nem oranınınsa 47 derece olarak ölçüldü. Dün akşam 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Normaldeki kalabalık görüntüsünden çok uzak olan sahilde, turistler denizin keyfini çıkardı, bazıları güneşlenirken, bazıları da sahil kenarında spor ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Biz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardı

HAVA 21 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise yarın Antalya'da hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

Biz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardıBiz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardıBiz evlerde onlar ise dışarıda! Kısıtlamadan muaf olan turistler Antalya'nın keyfini çıkardı

Tayfun Altuntaş
Editör


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