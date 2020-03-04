Biz her gün şehit verirken! Rusya'dan "Türkiye sınırını aşıyor" açıklaması!

Rusya'dan Türkiye'ye dair ihlal açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturmayı öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti.

Reuters’ın Ria haber ajansından aktardığına göre; bakanlık sözcüsü, İdlib’deki ‘terörist’ tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini öne sürerek, bunun Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova'da İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.

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