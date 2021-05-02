Biz tüketmiyoruz ama dünyaya ihraç ediyoruz: Denizsalyangozları İstanbul Boğazı'nı mesken tuttu

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de bolca bulunan denizsalyangozlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Ekonomik değerinin çok yüksek olmasının yanında toplanmasının serbest olması büyük avantaj sağlıyor. Her gün onlarca tekne salyangoz toplamak için denize açılıyor. Türkiye'de pek tüketilmeyen denizsalyangozlarının alıcısı da hazır. Dünyanın pek çok ülkesine gönderilen deniz ürünü Özellikle Uzakdoğu'da afrodizyak, kanser hastalığının çaresi ve gençlik iksiri olarak anılıyor.

RAF ÖMRÜ DONDURUCUDA 540 GÜN

Toplayıcısı için birçok avantajı barındıran denizsalyangozları raf ömrünün derin dondurucuda 540 gün olmasıyla da dikkat çekiyor. İhracatta üreticiye pek çok kolaylık sağlayan deniz ürünü, doğal düşmanlara sahip olmadığı için İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i mesken tuttu. Uzakdoğu ülkelerinde genellikle gıda olarak tercih edilen salyangozlar, sanayide ise hammadde olarak kullanılıyor. Özellikle kozmetik sanayi için vazgeçilmez ürünlerin başında geliyor.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK, TOPLAMAK SERBEST

Birçok sektöre hammadde sağlayan denizsalyangozları özellikle toplayıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor. Av yasağının başlamasına rağmen salyangoz toplamak serbest. Ekonomik değerinin de yüksek olması denizcileri bu alana yöneltiyor. Latince adı rapana thomasiana denizsalyangozu, Uzakdoğu mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer almasının yanı sıra afrodizyak, kanser hastalığının çaresi ve gençlik iksiri olarak anılıyor.

Elle yakalanıp çuvallara doldurulan denizsalyangozlarını toplamak da büyük emek istiyor. Anavatanı Japon Denizi olan salyangozlarının balıklar gibi uzun mesafe kat edemedikleri için gemilere yapışarak İstanbul'a geldikleri tahmin ediliyor.