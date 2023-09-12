Bizans döneminden izler taşıyan ’Belek Burcu’ restore edilecek

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bizans döneminden izler taşıyan ’Belek Burcu’ restore edilecek

Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede projeye dahil edilen ve Bizans döneminde inşa edildiği tahmin edilen "Belek Burcu" temizlik ve kazı çalışmalarının ardından restore edilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nin tahrip olan surları, başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü idaresinde bir firma tarafından kalede 3. üç farklı noktada temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde tarihi kalede bulunan, yapı blokları ve kesim şekilleri ile Bizans döneminin izlerini taşıyan ve zamanla duvarlarının bir kısmı yıkılan "Belek Burcu" da restore edilecek. Önemli ölçüde tahrip olan, içi ve çevresi zarar gören burç, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından yapılacak restorasyon sonrası turizme açılarak turizme kazandırılacağı bildirildi.

"Bölgede çok fazla ok ucu bulundu"

Oval planlı bir kubbe ve örtülü şeklinde yöresel taşlarla yapılan, 30 metre yüksekliğinde 5 katlı olan Belek Burcu, Bizans İmparatorluğunun batı sınırlarını gözetlemek ve savunmak amacıyla kullanıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren kazı çalışmalarından sorumlu Arkeolog Musa Yıldırım, "Özellikle kaledeki burçların kullanım amaçları, gözetleme ve savaş sırasında ön koruma statüsündeler. Yaptığımız kazı çalışmaları sırasında da Belek Burcu'na yakın olan kısımlarda çok fazla ok ucu elimize geçti. Muhtemelen savaş sırasında karşıdan atılan okların büyük çoğunluğu bu tarafa doğru geliyordur. Yapı olarak dönem ekleri var. En erken döneminin, yapısal olarak Bizans duvarıyla karşılaştırdığımızda yapı blokları ve kesim şekilleri taşların Bizans dönemi olması çok yüksek. Üzerine zamanla ekler yapılmış önceki dönemde Bizans duvarının üzerinden tonozlu olarak Belek Burcunun içerisine geçen bir yapı var. Zamanla yıkılınca şu an kendini koruyamamış durumda ve arası eksik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!