Bizans kralının kızına yaptırdığı havuz yaklaşık 1000 yıldır varlığını koruyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve Bizans kralının kızının şifa bulması için yaptırdığı Elbiz Havuzu, yaklaşık 1000 yıldır varlığını koruyor.

Develi ilçesinde Elbiz Parkının içinde bulunan Elbiz Havuzunun, Bizans döneminde bir kralın, kızına şifa bulması için yaptırdığı bir şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı.

Develili emekli müzeci ve arkeolog Mehmet Kadri Sayılgan tarafından yapılan araştırmada, Elbiz Havuzunun 1050 yılında Bizanslılar tarafından yapılan bir yapı olduğu ortaya çıktı. Bizans kralının kızı Elbiz adına yapılan havuzda, kralın kızının şifa bulduğu yönünde bilgiler yer alıyor.

32 Yıldır Elbiz Parkında çalışan Sevabil Sungur , "Elbizin ismi şuradan gelir, Bizans kralının kızı bir hastalığa yakalanır, hastalığa yakalandığı zaman hekimler ona der ki; çok sakin olan güzel nezih bir yer bulun. Kral da kızının dinlenmesi için bir suyun üzerine bir yer yapar. Kızı burada hastalıktan kurtulur ve senelerce yaşar" dedi.

Elbiz parkında ayrıca 400 yıllık 2 adet çınar ağacı da bulunduğunu söyleyen Sungur, "Burası Tabii çok eski bir tarihe sahip olduğu için köklü bir bilgiye sahip değiliz ama bildiğimiz bir şey var, Bizanslılardan kalan bir havuzumuzun olduğu ve Bizans mimarisi ile yapıldığı, içinde doğal kaynak içme suyu bulunan bir havuzumuz var. Yazın buraya karpuz çatlatan denir, suyu soğuktur çok güzel lezzetli bir suyu vardır, tat olarak içtikçe içersiniz gelir Yani o kadar insanı yormayan rahatsız etmeyen bir suya sahip Elbizimiz. Elbizimiz 13 bin metre kare bir alana sahip içerisinde yüzlerce ağacı olan, ıhlamurundan çınarına, çamından ceviz ne kadar bütün ağaçları barındıran bir parkımızdır. Develi'mizin gözdesidir. Bütün herkesin gelmek istediği bir yer, yazın tıklım tıklım bir insan yoğunluğu oluşur. Burada, misafirlerimize Develi'mizin meşhur cıvıklısını ikram ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA